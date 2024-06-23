Сейчас приоритет России - это Донецкая область.

Российско-украинская война продолжается, и РФ сосредоточила свои ключевые силы на Донецкой области, сообщил в эфире телемарафона Иван Тимочко - военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

"Акцент атак и вообще акцент высшего военного командования РФ переведен на Донецкую область. И то, что мы сейчас наблюдаем, что враг пытается в разы активнее атаковать в районе Часового Яра, Торецкое направление активизировалось и направление Угледар-Покровск - это все связано с тем, что враг получил приоритетную задачу - занимать Донецкую область", - сказал Тимочко.

Он также добавил, что Россия начала применять бомбы "ФАБ-3000" с пропагандистской целью. Впрочем, у них есть проблемы с этой составляющей как в производстве, так и в применении.

Видео дня

"Это оружие, оно не точное. Даже те видео, что мы видели - те бомбы не попадают в цель. Это видно, они падают рядом. Но с учетом боевой нагрузки, которую имеют эти бомбы - они чрезвычайно опасны. Здесь вопрос не только в точности "ФАБ-3000" - это тяжелая бомба и не каждый самолет может ее переносить. Это вес, как у "Калибра". Ее могут переносить только МиГ и то только одну бомбу. Стоит также понимать, что бомбы - это вынужденный шаг для россиян, поскольку они не могут выпускать ракеты, которые с той же нагрузкой могут значительно дальше лететь. Но их ракеты импортозависимы", - пояснил Тимочко.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне Генштаб сообщил об успешном поражении важной цели на территории врага. Речь идет о пункте управления мотострелкового полка России, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

Тем временем The Times сообщил о том, что Украина создает беспилотники, способные во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда. Кроме того, они могут наносить удары по целям без вмешательства человека.

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