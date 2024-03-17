Глава государства упрекнул отдельные дружественные Киеву государства в недостаточной поддержке Украины в ее противостоянии России.

Украина ценит то, как президент Франции Эммануэль Макрон нарабатывает "стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности". Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

В то же время глава государства упрекнул отдельные дружественные Киеву государства в недостаточной поддержке Украины в ее противостоянии России.

"И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии - это очевидная недальновидность некоторых партнеров", - отметил Зеленский.

При этом президент поблагодарил союзников Украины, которые предоставили или приняли пакеты поддержки на этой неделе - в частности, Соединенные Штаты Америки.

"Именно сейчас и именно нашей, украинской защитой в этой войне решается, удастся ли Путину расширить зону руин в Европе и мире. Остановить его сейчас - выгоднее всего для всех", - подчеркнул Зеленский.

Поддержка Запада Украине - последние новости

На днях Португалия выделила средства на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Речь идет о 100 миллионах евро. Они пойдут на боеприпасы для артиллерии крупного калибра.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ. Инициативу уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция и Норвегия.

Также УНИАН сообщал, что Украина готовит "план Б" на случай отсутствия помощи США. По словам министра финансов Сергея Марченко, Киев может обратиться ко всем странам G7, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США.

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