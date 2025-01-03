В то же время украинский лидер назвал решение НАТО о предоставлении Украине пяти систем Patriot "серьезным достижением".

Украина еще не получила все пять систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Об этом президент сообщил в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости.

В частности, украинский лидер назвал решение НАТО о предоставлении Украине пяти систем Patriot "серьезным достижением". Впрочем, он добавил, что не все эти системы были доставлены.

"Считаю серьезное достижение по НАТО - решение в Вашингтоне о пяти дополнительных Patriot. Не все дошли пока что, но решение положительное и необратимый курс нашего членства в НАТО, которое поддержали все страны Альянса", - отметил президент.

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Украине нужно больше ПВО

Как писал УНИАН, в начале октября российским оккупантам удалось выследить и повредить пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Тогда временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждал, что в целом комплекс остался в боеспособном состоянии.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 10-12 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо для российских ракет. При этом он выразил возмущение из-за того, что западные партнеры не хотят потратить малую часть замороженных российских активов на то, чтобы профинансировать поставку этих систем ПВО.

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