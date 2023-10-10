Если Россия получит от Ирана баллистические ракеты, это станет серьезной угрозой для Украины, заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты. И если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", - заявил он.
При этом Игнат напомнил, что точные характеристики этого типа вооружения до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее в ВСУ оценивают угрозу от иранских ракет как значительную:
"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше "Искандера", это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема".
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - мнение
Напомним, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) имеют разработанные алгоритмы противодействия иранским ракетам Fateh-110 и Zolfaghar, заявлял военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его мнению, не исключено, что в случае получения иранских ракет Россия будет применять Fateh-110 в ближних зонах, с наименьшей концентрацией ПВО, а Zolfaghar - по значительно большей площади тыловой Украины, где нет средств ПВО, способных перехватывать данные ракеты.