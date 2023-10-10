Точные характеристики этого типа вооружения до сих пор остаются неизвестными.

Если Россия получит от Ирана баллистические ракеты, это станет серьезной угрозой для Украины, заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина.

"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты. И если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", - заявил он.

При этом Игнат напомнил, что точные характеристики этого типа вооружения до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее в ВСУ оценивают угрозу от иранских ракет как значительную:

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"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше "Искандера", это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема".

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - мнение

Напомним, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) имеют разработанные алгоритмы противодействия иранским ракетам Fateh-110 и Zolfaghar, заявлял военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, не исключено, что в случае получения иранских ракет Россия будет применять Fateh-110 в ближних зонах, с наименьшей концентрацией ПВО, а Zolfaghar - по значительно большей площади тыловой Украины, где нет средств ПВО, способных перехватывать данные ракеты.

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