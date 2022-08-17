Зеленский подчеркнул, что Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что посредников в переговорах с РФ нет, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну.

Об этом президент заявил во время общения со студентами и СМИ Чили, отвечая на вопрос об отсутствии государств-посредников в переговорах между Украиной и РФ.

"Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну.

"Они пришли на нашу землю и начали эту войну, чтобы просто нас уничтожить. Им никакие посредники не подойдут. Потому что их интересует только одно - полностью их господство в Украине, чтобы нас (украинцев - УНИАН) не было, чтобы не было людей, которые хотят быть независимыми. Они не видят нас как будущих членов ЕС, они не видят нас как членов демократического и независимого государства", - сказал президент.

По его мнению, Россия воспринимает Украину как колонию.

"Поэтому иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить... Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана приедет во Львов, чтобы говорить о прекращении войны "дипломатическими средствами".