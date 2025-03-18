Отмечается, что искушение для России нарушить соглашение о прекращении огня будет высоким.

Заморозка нынешней линии фронта в Украине сделает ее уязвимой для нового нападения, пишет Business Insider. Как предупреждают эксперты, скорее всего, заморозка станет прелюдией к будущему конфликту, а не долгосрочным решением.

"Это особенно актуально без гарантий безопасности со стороны США или достаточного количества международных миротворцев для мониторинга и реагирования на возобновленную российскую агрессию, - говорится в публикации. - Между линией фронта и основными стратегическими целями мало естественно обороняемых позиций, а это означает, что искушение для России нарушить соглашение о прекращении огня и воспользоваться хрупкой оборонительной ситуацией Украины будет высоким".

Старший научный руководитель RAND Europe Брайден Сперлинг заявил, что чем дальше на запад проходит линия фронта, тем хуже для Украины, учитывая концентрацию стратегически и экономически важных центров вблизи фронта. По его мнению, Украина будет стремиться провести линию, чтобы воспользоваться географическими особенностями, которые дают ее защитникам преимущество.

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В Совете по международным отношениям США пришли к выводу, что Украина может эффективно защитить себя, создав "многоуровневую территориальную систему обороны", которая будет включать в себя укрепленный периметр обороны, силы быстрого реагирования и усиленную защиту городов и критически важной инфраструктуры.

По оценкам специалистов, для этого потребуется около 550 000 действующих украинских военнослужащих и 450 000 в резерве, и это будет стоить от 20 до 40 миллиардов долларов в год.

"Чтобы сдержать еще одно российское нападение, Украине необходимо будет установить обширные оборонительные линии из мин, траншей и артиллерии и охранять их достаточным количеством войск, чтобы замедлить наступление наступающих сил и перебросить больше ресурсов", - отмечается в публикации.

Акцентируется, что Россия может использовать период в несколько месяцев, чтобы восстановить свои запасы.

Как отметил профессор международной безопасности в Университете Бирмингема в Великобритании Стефан Вольф, какую бы форму ни приняло соглашение о прекращении огня, маловероятно, что любая сделка, которая заморозит нынешнюю линию фронта, будет сохранена. По его мнению, сдерживающим фактором для России может стать достаточно сильная гарантия безопасности от таких стран, как США:

"Если Украина будет должным образом вооружена и получит какие-то гарантии безопасности, даже плохо укрепленные линии могут стать более обороноспособными просто в силу той цены, которую Украина может навязать России в будущем".

С этим согласился и Сперлинг:

"Если Европа или США действительно готовы оказать реальную поддержку в случае возобновления конфликта со стороны России, то это создаст серьезную стратегическую дилемму для любых будущих амбиций России в Украине и значительно увеличит способность Украины выдержать любое новое вторжение".

Прекращение огня в Украине: что потребовал Путин

Напомним, как писал Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и троих российских чиновника, президент РФ Владимир Путин требует остановить все поставки оружия Украине на время действия режима прекращения огня, предложенного американским лидером Дональдом Трампом.

Отмечалось, что Путин сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соответстсвующего соглашения.

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