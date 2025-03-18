Таким образом, стало известно о еще одном требовании российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин требует остановить все поставки оружия Украине на время действия режима прекращения огня, предложенного американским президентом Дональдом Трампом.

Сегодня Трамп и Путин поговорят по телефону и обсудят прекращении войны в Украине, при этом, как указал Bloomberg, ключевой целью является согласие РФ на 30-дневное перемирие.

Путин сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о прекращении огня, сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник и три российских чиновника, знакомые с позицией РФ.

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Российские чиновники добавили, что в целом Путин хочет прекращения всех поставок оружия в Украину, но минимальная цель заключается в том, чтобы хотя бы остановить помощь США.

Остановка поставок оружия, которой требует Путин, будет временной, и они возобновятся после мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничения своего военного потенциала, сказал российский чиновник.

Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что Европе такая идея не нравится. Там опасаются, что за время режима прекращения огня Путин перевооружит свою армию, а Украина подобного шага сделать не сможет.

Напомним, что Великобритания и Евросоюз работают над ускорением доставки Украине новых пакетов военной помощи.

Издание отметило, что Путин поддерживает предложение США о приостановке войны, но заявил, что для этого Украине нужно выполнить ряд условий.

Планы о прекращении огня на 30 дней

США и Украина объявили о плане прекращения огня на прошлой неделе после переговоров в Саудовской Аравии. Администрация Трампа после этого сняла запрет на поставки оружия и обмен разведданными, который она ввела, чтобы оказать давление на Украину и заставить ее согласиться на дипломатические усилия.

Администрация Трампа фактически уже уступила российским требованиям, предусматривающим контроль РФ над оккупированными украинскими землями и невступление Украины в НАТО.

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