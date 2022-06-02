Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Самая сложная ситуация сейчас на Луганщине, где враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.

Залужный поблагодарил коллегу и Францию за оказанную помощь и поддержку, а также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российского обстрела французского журналиста Фредерика Леклерка.

"Проинформировал своего визави о текущей оперативной обстановке, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - отметил главнокомандующий.

Он пояснил Бюркару, что операции носят комплексный характер и требуют сочетания как оборонительных, так и наступательных действий.

"Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТОвского образца. Это сохранит жизни наших людей и наши территории", - подчеркнул Залужный.

Как сообщал УНИАН, 30 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под вражеский обстрел попал бронированный эвакуационный транспорт, который ехал забирать людей из области. Смертельное ранение получил французский журналист Фредерик Леклерк, который делал материал об эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что французский журналист стал 32-м медийщиком, который погиб с 24 февраля.