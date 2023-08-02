Топогеодезист RM-70 Vampire отметил, что это зверь-машина и когда она делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу экипажей реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Экипажи работают на линии соприкосновения 24/7. "Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!"", - описал свою работу командир RM-70 Vampire Павел.

Ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать", - отметил топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

RM-70 Vampire

Эти чешские РЗСВ помогают украинским военным уничтожать оккупантов. РСЗО RM-70 Vampire вошли в очередной пакет помощи на $1,3 млрд Украине от США.

Эта система объединяет компьютер, цифровой баллистический вычислитель, инерциальную и спутниковую навигационную систему и систему обмена информацией по цифровому шифрованному каналу. В результате в разы уменьшает время от обнаружения цели до ее уничтожения. А этот показатель является одним из самых важных на современном поле боя.

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