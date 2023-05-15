К сбору присоединились более 19 тысяч человек и компаний.

Чешская инициатива "подарок для Путина" собрала для нужд Вооруженных сил Украины 2,3 миллиона долларов. За эти деньги должны приобрести РСЗО RM-70 и 365 ракет. Сбор закрыли за 2,5 месяца.

"У нас отличные новости. Нам удалось собрать 2 млн 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней", - отмечается на странице Dárek pro Putina в Twitter.

Всего к сбору присоединились 19 165 человек и компаний. Ракетную установку развернут уже в течение следующих недель.

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РСЗО RМ-70 - что известно

Чешская РСЗО RМ-70 имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм. Она также имеет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813. Это позволяет сократить время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

Как ранее сообщал УНИАН, по сравнению с продвинутой версией RM-70 Vampire от Excalibur Army, советская система вообще может "отдохнуть".

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