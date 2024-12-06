Оккупанты продвинулись еще в девяти точках на фронте.

Украинские силы обороны вытеснили оккупантов из поселка Новый Комар в Волновахском районе Донецкой области. В то же время на других направлениях враг имеет продвижение, сообщают аналитики портала DeepState.

В частности, российские войска оккупировали село Благодатное в Бахмутском районе Донецкой области.

"Враг также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яру, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко", - отмечают аналитики.

Видео дня

Ситуация на фронте

4 декабря стало известно, что военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские захватнические силы из поселка Новый Комар, в результате боев погибло много российских оккупантов.

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что оккупационные войска РФ хотят закрепиться в островной зоне на Херсонском направлении. Также россияне перебрасывают подразделения на Кинбурнскую косу.

Вас также могут заинтересовать новости: