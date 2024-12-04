Оккупанты понесли значительные потери.

Военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские захватнические силы из поселка Новый Комар, что в Волновахском районе Донецкой области.

Как сообщают аналитики украинского проекта DeepState, в результате боев погибло много российских оккупантов. Большое количество российских военных сбежали в сторону трассы. Кроме того, в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты:

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, которые были привлечены к освобождению села. Среди экипажей: ФПВ РУБпАК "ВИРИЙ" 241 обр Тро. Стоит вспомнить и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танчик 23 ОМБр".

Ситуация на фронте

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что оккупационные войска РФ хотят закрепиться в островной зоне на Херсонском направлении. Также россияне перебрасывают подразделения на Кинбурнскую косу.

Видео дня

Сегодня аналитики сообщили, что российская армия продвинулась в районе пяти населенных пунктов Донецкой области - возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово.

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