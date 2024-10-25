Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак рассказал в интервью УНИАН о том, где могут быть использованы солдаты Северной Кореи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, 27-28 октября первые военные Северной Кореи будут применены Россией в зонах боевых действий. Ранее речь шла о возможности применения до 12 тысяч военных из КНДР. Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в интервью УНИАН рассказал о том, где могут быть использованы корейские солдаты.

Среди тысяч военных из КНДР, которых привезли в Россию есть, по информации разведки, спецназовцы, которые подготовлены по особой программе подготовки.

Никто не знает насколько сильны эти северокорейские спецназовцы. Сейчас это похоже на недобросовестную рекламу - когда рассказывают о лучшем товаре, а мелким шрифтом указано, что это вывод какого-то неизвестного исследования.

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Нам сказали, что северокорейский спецназ якобы замечательный, но его никто не видел в боевых действиях с 1953 года, то есть, с завершения Корейской войны. Возможно он лучший в своей конкретной локации. А если его сравнивать с украинским, который уже опытный и умеет работать в условиях войны? Не думаю, что северокорейские военные переломят ситуацию в пользу России, но на конкретном участке они, за счет количества, как мясо могут сделать беду. Если говорить об усилении Курской области 12 тысячами военными КНДР, то это может быть плохо для нас. Но это точно не будет как в кино, что они приехали и всех убивают.

Где они могут быть задействованы?

Это вопрос, на который сегодня точный ответ не может дать никто. Мы не знаем сколько Россией было за этих военных КНДР заплачено, какие условия использования: шла ли речь шла о тренировках, когда они будут находиться в 3-4 линии обороны, пребывание во второй линии обороны, или, возможно, все же ограниченное их участие в боевых действиях. Нельзя исключать, что диктаторы КНДР и России сторговались, что страна-агрессор забирает эти 12 тысяч человек, оплачивает их жизнь максимально и использует так как считает нужным. Также есть вариант, что северокорейские солдаты на территорию Украины не пойдут, а их будут использовать только в Курской области. Еще одна опция - они могут вообще не поехать на фронт, в том числе и в Курской области. И в пользу этой версии говорит демонстративная публикация видео с учений в Хабаровском крае, а также походы северокорейских военных по Красной площади, где они фотографируются с туристами. Все это выглядит как-то не серьезно, будто суть в том, чтобы похвастаться и вернуться.

Это такая своеобразная политическая игра КНДР и России на международной арене? Демонстрация силы?

А почему бы и нет? Мы видим, как на это США реагируют. Сначала заявляют, что не фиксируют пребывание северокорейских военных в России, а потом, что все-таки уже увидели их, но, мол, не понимают зачем они там. С таким подходом все может завершиться тем, что в следующий раз американцы уже их увидят вблизи Лос-Анджелеса на военных кораблях и будут спрашивать, не на рыбалку ли они приехали.

Когда есть вкусный пирог, и его надкусили с краешка, то пробуждается аппетит и ты его весь съедаешь. Так и здесь, если не будет жесткого ответа США и Европы, то зайдет еще большее количество северокорейских военных в Россию. И еще больше будут стрелять из КНДР в направлении Японии. И будут тестировать свои баллистические ракеты, которые могут долететь и до США. Потому что слабость провоцирует агрессию.

Южная Корея, которая является врагом для КНДР, вела себя достаточно нейтрально в ходе войны между Россией и Украиной, в частности, отказываясь поставлять нам оружие. Игра КНДР открыто на стороне России в этой войне может изменить позицию Сеула?

Конечно. Южная Корея очень заинтересована в сотрудничестве с нами. Особенно их будут интересовать северокорейские пленные, их допросы. И мы это можем при случае использовать. Необходимо уже сегодня приглашать специалистов этой страны приезжать к нам, а дальше расширять сотрудничество. Сначала поступление оружия нелетального действия, противодействие российским БПЛА в украинском воздушном пространстве. Кстати, Южная Корея устанавливает на многоэтажки крупнокалиберные пулеметы с радарами, чтобы сбивать беспилотники с севера. Может и нам такая идея зайдет? Возможно произойдет замена китайской электроники. А дальше можно говорить и о вооружении. Конечно, что США будут давить и ограничивать наше сотрудничество. Но общий враг объединяет людей. А еще можно обратиться к Японии, что если мы сейчас "прозеваем" Северную Корею, то следующей может стать она. Это также повод для сотрудничества.

Какова роль Китая в этой истории с северокорейскими военными в России? Эти действия согласованы или все происходило без договоренностей с Пекином?

Есть мнения, что Китай мог не знать об этих действиях и поэтому очень недовольны ситуацией. Но нет подтверждений этой версии. Даже специалисты, которые ведут Китай, не могут проанализировать насколько была самостоятельной в этой истории КНДР. Историки рассказывают, что Северная Корея во времена СССР ехала к "советам", показывала перечень необходимого в 150 листов, шантажируя, что если не дадите вы, то мы пойдем в Китай. И Советский Союз это давал. А потом эта же делегация ехала в Китай и повторяла ту же историю, но уже с угрозой, что поедут в СССР. Они очень хитрые, поэтому не исключено, что могли работать самостоятельно.

Может ли быть расширение сотрудничества КНДР с Россией, увеличение их контингента?

Если все же северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях и будут гибнуть и попадать в плен, рассказывая о государственных тайнах, то это не выгодно КНДР. Любой солдат является носителем определенной информации - о составе своего подразделения, командире, моральном духе. Даже если он сдаст анализы крови, то это дает возможность понять насколько качественно солдаты КНДР питаются, насколько выносливы. Северная Корея очень боится огласки такой информации.

Южнокорейский парламентарий Ли Сон Квей рассказал, что КНДР стремится замалчивать то, что отправляет военных для поддержки России в войне против Украины. Якобы северокорейские власти перемещают и изолируют семьи этих военных в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно справиться со слухами. Насколько это реальная ситуация?

Это нормальная история для КНДР. Это попытка давить на солдат и заставить их не бежать, не сдаваться в плен, а стреляться, глотать яд, чтобы не подвергать своих родственников репрессиям. Если кто-то там убегает в Южную Корею, то его родных репрессируют "до четвертого колена". То есть, если северокорейские военные будут использованы на поле боя, то россияне получат "зомби", которые будут гнать вперед. Военным из КНДР будет что терять. Они будут понимать чем это грозит для их родных.