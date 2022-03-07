Оккупанты понесли значительные потери, отмечает Генштаб ВСУ.

На Луганском направлении украинские воины Объединенных сил стойко удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook и публикует соответствующие фото.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак.

"В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется)", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что украинские военные осуществили контратаку на Мариупольском направлении. В результате сегодня украинские защитники уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра" и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.

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