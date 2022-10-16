На кадрах заметно авиацию, уничтожение вражеской бронетехники и пехоты.

Сейчас продолжается активное контрнаступление Сил обороны Украины на юге. В частности, ВСУ приближаются к временно оккупированному РФ Херсону.

В сети украинские военные опубликовали кадры жестких боев с россиянами на Херсонщине во время освобождения одного из населенных пунктов.

"Ну что, погнали! Время работать!"- комментирует один из военных.

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Скоординированность наших воинов поражает! На кадрах заметно авиацию, уничтожение вражеской бронетехники и пехоты.

Известно, что украинские воины за минувшие сутки нанесли мощные удары по врагу, уничтожили на юге 14 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

2 октября, по информации британской разведки, ВСУ начали новую фазу наступательных операций в области.

6 октября председатель объединенного координационного пресс центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили в октябре более 400 квадратных километров Херсонщины.

Уже 7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области.

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