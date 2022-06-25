Сейчас украинские воины полностью контролируют эти населенные пункты.

Украинские воины освободили от российских захватчиков 5 населенных пунктов на Донбассе.

Об этом свидетельствует карта боевых действий, опубликованная европейскими экспертами в Twitter Ukraine War Map.

Освобождены населенные пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Шевченко и Егоровка. Все они расположены в Донецкой области.

"Украина вернула себе контроль над Золотой Нивой, Пречистовкой, Новомайорским, Шевченко и Егоровкой", – отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты отступили на нескольких участках Бахмутского направления. В целях содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении - ведут оборону.

Кроме того, враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка - вел бой в направлении Васильевка - Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

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