В направлении Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

Враг отступил на нескольких участках Бахмутского направления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской в направлении Владимировка-Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино-Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты–Вершина враг продвинулся на один километр", - говорится в сообщении.

В целях содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении - ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка - вел бой в направлении Васильевка - Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

Как сообщал УНИАН, украинские воины отбили наступление врага в районе Удинаши, оккупанты отошли. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское.

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