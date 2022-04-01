Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь.

За минувшие сутки на Херсонщине освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировки войск "Юг" были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что проводя операции по освобождения данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновился "трофейной" техникой: на их счету находятся танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.

Как сообщал УНИАН, украинские военные уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговщины.

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