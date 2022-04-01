За минувшие сутки на Херсонщине освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Минобороны в Telegram.
Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировки войск "Юг" были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.
"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что проводя операции по освобождения данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновился "трофейной" техникой: на их счету находятся танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.
Как сообщал УНИАН, украинские военные уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговщины.