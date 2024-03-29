На Купянщине враг пытается продвигаться вблизи Синьковки и Ивановки, но безуспешно.

Российские оккупанты продолжают сохранять значительные силы на Лимано-Купянском направлении. Там присутствуют около 100 тысяч вражеских военных.

Об этом рассказал в эфире "Суспільне. Студія" помощник начальника пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов. Он добавил, что враг постоянно несет потери в личном составе и технике. Поэтому ротации россияне вынуждены проводить минимум раз в неделю.

"По-прежнему враг более активно ведет себя на Лиманском направлении. За прошедшие сутки он там совершил 5 попыток атаковать позиции Сил обороны, все безуспешные. На Купянском направлении враг менее активен: позавчера была одна атака, за прошедшие сутки штурмовых действий вообще не было", – пояснил он.

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Сейчас оккупанты накапливают личный состав, технику и подвозят дополнительные силы для реализации своих планов. Враг до сих пор не отказался от цели захватить Купянск и Купянск-Узловой на Харьковщине.

По словам Шевцова, наибольшую активность противник проявляет в районах Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

"Если говорить о Купянщине, то там враг пытается продвигаться вблизи Синьковки и Ивановки, но безуспешно. Если говорить о государственной границе, то в последнее время попыток захода ДРГ мы не фиксировали, но враг активно использует свои беспилотники как для разведки, так и для ударов FPV-дронами. Также постоянно осуществляет обстрелы, их не становится меньше, от 700 до 800 обстрелов ежесуточно – как по приграничным населенным пунктам Харьковской области, так и непосредственно на линии соприкосновения", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение суток, по информации Генерального штаба ВСУ, на передовой произошло 48 боевых столкновений. На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, тогда как на Лиманском нашими воинами было отражено 4 атаки противника.

В то же время на Авдеевском направлении отражена 1 атака, на Бахмутском –11. На Новопавловском направлении противник 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, а на Ореховском враг, при поддержке авиации, 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

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