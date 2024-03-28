Хотя беспилотники, которые используют Силы обороны, более качественные, чем вражеские, большую роль играет количество дронов.

Российские оккупационные войска активно используют беспилотники в войне против Украины. По количеству FPV-дронов в зоне, где находится бригада "Рубеж", враг преобладает в 4-5 раз.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. Он отметил, что оккупанты применяют дроны в большом количестве. Даже ночью они доставляют проблемы украинским защитникам.

По его словам, хотя беспилотники, которые используют Силы обороны, более качественные, чем вражеские, большую роль играет количество дронов. И у противника оно ощутимо больше.

Видео дня

"Здесь спокойно по улице не походишь ни днем, ни ночью. Враг сразу пытается тебя выследить и уничтожить. Но у них это плохо получается", – рассказал военный.

FPV-дроны, которые используют оккупанты в Украине, изготавливаются по заказу российского Минобороны. Вражеские военные комплектуют их специальными боеприпасами.

"Раньше они делали боеприпасы непосредственно для сбросов. То есть если мы пытаемся делать разных типов и не унифицировать их, а наоборот развивать и делать каждый боеприпас уникальным, то они их подводят под одну свою советскую табличку. Частично делают инновационные методы борьбы, переводя их на заводские базовые данные и уже используют в огромном количестве, но при том делают это на базовом уровне", – добавил боец.

Война в Украине: ситуация на передовой

В течение суток на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений с противником. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечернем обращении. На Авдеевском направлении в течение суток была отражена атака врага в районе Семеновки, а на Бахмутском – 11 атак в районах четырех населенных пунктов.

Тем временем продолжаются жесткие бои за Терны Донецкой области. Как рассказал командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов, ситуация там довольно напряженная. По его словам, вражеские позиции иногда на расстоянии 50 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: