Воин готовился к смерти, ведь еды не было, а канонады вокруг не утихали ни днем, ни ночью.

Борьба за позиции в районе города Авдеевка подчеркивает, что бои на фронте все чаще становятся контактными. Во время одной из атак россияне пытались штурмом захватить бункер, в котором под завалами оказались двое украинских воинов.

Как говорится в репортаже The New York Times, маленький бункер воинов был в подвале возле заброшенного дома.

"Они окружили нас и начали бросать гранаты. Они кричали: "Сдавайся - будешь жив". Не было смысла сдаваться, потому что меня бы разорвали", - рассказал 39-летний Владислав Молодых, позывной "Молот".

Это было около 10 утра 14 декабря. "Молот" вышел из этого подвала через 41 страшный день - сам, но живой.

Битва за подвал в Авдеевке была лишь небольшой частью одного из десятков столкновений, которые шли на фронте. Но эта битва подчеркивает, насколько трудно как защищаться, так и атаковать в войне, которая все чаще ведется в кровопролитных, ближних боях, когда украинским силам не хватает снарядов, а Россия пытается жестоко идти вперед.

Боец 71-й егерской бригады Молодых рассказал свою историю с больничной койки, где он восстанавливался от обморожения и других ранений.

Атака

Молодых пошел в армию добровольцем за полгода до полномасштабного вторжения России в Украину. В конце прошлого года его отправили в Авдеевку, где продолжались месяцы ожесточенных боев.

13 декабря "Молота" вместе с тремя другими бойцами разместили на позиции в заброшенном доме на юге Авдеевки, неподалеку от которого был подвал для хранения продуктов зимой. Именно в этом двухсекторном помещении без окон и с доступом к дому только через узкий тоннель солдаты вели отчаянную борьбу за выживание.

Захватить бункер - это кровавая работа. Хотя Россия усилила авиабомбардировки, чтобы разрушить украинские укрепления, ей нужна пехота для штурма позиций. В этом украинские защитники имеют преимущество.

Дом, где дислоцировался Молодых, использовался как наблюдательный пункт. Там были укреплены огневые позиции для поражения российских сил, которые двигались в их направлении.

Но когда "Молот" прибыл на место, территория в течение нескольких дней была покрыта густым туманом, что позволяло российским войскам приблизиться незамеченными. Они напали на следующее утро.

"Первый штурм мы отбили сразу", - рассказал Молодых.

После боя "Молот" и его побратим - 38-летний Игорь Третьяк, позывной "Терминатор" - пошли в бункер погреть ноги и заварить чаю. Двое других воинов подняли тревогу.

Вокруг бункера взрывались гранаты и свистели пули. Их зажали в подвале, атаковала группа из 15-20 оккупантов. "Молот" ликвидировал одного штурмовика, он упал в тоннель бункера. Одного из воинов захватили враги, он умолял россиян сохранить ему жизнь.

Двое мужчин в бункере сказали, что слышали, как один из их товарищей внешне умолял о жизни после того, как его захватили российские солдаты.

"Не стреляйте. Я хочу жить". Но его просто расстреляли, и я понял, что не сдамся", - вспомнил Третьяк этот момент.

Оба солдата возле бункера погибли в бою 14 декабря, следующие три дня Молодых и Третьяк сдерживали нападавших. Рядовой Третьяк с осколочными ранениями обеих ног от взрывов гранат и пробитой правой рукой перезаряжал товарищу магазины.

На четвертый день заброшенный дом взорвали, заблокировав вход в подвал. Воины оказались в ловушке.

Побег

В тесном бункере - один из секторов примерно 3,5 м на 3,5 м, другой был еще меньше - украинские рядовые не имели средств связи с внешним миром. Пища тоже заканчивалась.

"Ели мы раз в день. Полбанки консервов или какой-то каши", - сказал Молодых.

Через две недели Третьяк решил бежать. Он понял, что умрет от ранений и голода, если останется.

"Я принял для себя решение: или я уйду сейчас, или мы оба умрем. Я даже думал, что если я выйду и меня там застрелят, то по крайней мере это будет быстро, а не умру от голода или жажды", - сказал Третьяк.

Молодых решил остаться. Третьяк нашел слабое место среди нескольких обвалившихся балок перекрытия. Он отодвинул их в сторону, расчистил грунт и вылез. Потом "Молот" услышал "несколько автоматных очередей" и испугался худшего.

"Я думал, что его убили", - сказал он.

О том, что его товарищ выжил, Молодых узнал только через три недели, когда покинул бункер.

Третьяк на мгновение почувствовал эйфорию, вдохнув свежий воздух впервые за несколько недель. Затем он услышал стрельбу и бросился в укрытие, вывихнув плечо. Он бродил по опустошенным улицам Авдеевки, надеясь найти украинских солдат раньше, чем его найдут оккупанты. Воин притворялся мертвым, когда над головой кружил дрон.

Когда жужжание дрона затихло, он продолжал ходить, ища еду и воду в заброшенных домах. На второй день он увидел приближающегося солдата.

"В первые секунды я не понял, кто это. Я думал, что это русский, и это конец", - вспомнил Третьяк.

Но это был украинец в другой форме, Третьяк был в безопасности.

Один в темноте

В бункере Молодых остался один в темноте. Земля вокруг него дрожала от почти постоянных взрывов. Однажды ночью он услышал, как русские войска обсуждают его судьбу. Он слышал, как обсуждали уничтожение позиций, чтобы убить только одного человека.

Закончилась еда, "Молот" вытащил руку из ямы, по которой убегал Третьяк, чтобы набрать снега для воды. Он готовился к смерти.

"Перед моими глазами была темнота. Я чуть не потерял сознание", - вспомнил он.

Потом все стало жутко тихо. Два дня он не слышал русских. Взрывы стихли. В 8 утра 23 января он услышал, что кто-то звал его по имени.

Спасение

21-летний украинский рядовой с позывным "Герич", сказал, что россиян вытеснили из этого района после жестокого боя. Украинским бойцам сообщили, что кто-то из их товарищей мог быть живым на позиции. "Молота" едва нашли под завалами.

Медик Анатолий рассказал, что мужчина, который вышел, был просто плоть и кости, психически истощен и еле живой. Сержант удивился, сколько может выдержать один человек.

"Его глаза сияли от счастья, что он наконец воссоединился со своими", - вспомнил "Герич".

Бой за Авдеевку обострялся. Вскоре после спасения рядового Молодых город пал. Бункер захватили россияне. Третьяк и Молодых надеются, что смогут вернуться к бою.

"Если мы их не остановим, они будут везде", - сказал Молодых.

Как Украина теряла Авдеевку - западные СМИ дали оценку

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил о тяжелом решении выйти из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Среди украинцев звучали разные гипотезы, почему так произошло, однако официальная позиция Украины заключается в том, что нашей армии не хватило оружия и боеприпасов, чтобы удержать Авдеевку. Также упоминали о задержке помощи со стороны США.

В то же время западные ВСУ оценили, как именно Украина теряла этот населенный пункт. 11 марта вышел большой анализ от Associated Press с уточнением деталей о событиях на поле боя и пехотные волны России.

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