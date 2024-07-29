По данным аналитиков, враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В частности, по их данным враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Россияне продвинулись на востоке - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, в DeepState заявили, что российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся возле Водяного Донецкой области.

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Отмечалось, что оккупанты также имеют продвижение возле других населенных пунктов. "Враг продвинулся возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке", - говорилось в сообщении.

Кроме того, продолжались бои возле Урожайного и Нью-Йорка.

"Хлопок" в России

Кроме того, стоит отметить, что в ночь на 29 июля территорию РФ атаковали дроны, в результате чего в Воронежской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры, а в Орловской - повреждена электростанция.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства РЭБ "подавили" украинский беспилотник. ".... в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - детализировал он в Телеграм-канале. В то же время, губернатор Орловской области Андрей Кличков объявил, что были сбиты два украинских беспилотника, и при этом повреждена электростанция.

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