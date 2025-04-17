В частности, в Украину едут воевать мужчины с боевым опытом службы в Афганистане, Африке, Ираке и Сирии.

В рядах иностранного легиона, который воюет в составе Сил обороны Украины, 80% иностранных бойцов уже имеют приобретенный боевой опыт в других войнах. Об этом в эфире телеканала "Новости.Live" сказал оператор БпЛА Амбако Созиашвили с позывным "Кобра".

"Иностранцы, которые приходят в Украину воевать - 80% из них являются бывшими военными, проходили службу в Афганистане, Африке, Ираке и Сирии. Я не считаю, что эти люди нуждаются в центрах рекрутинга, потому что они не нуждаются в тренировках. Эти люди - уже профессиональные военные, которые прибыли приобретать дополнительный опыт в Украине", - сказал он.

В то же время, по его убеждению, в Украину прибывают иностранцы, которым нужно проходить полиграф, потому что, например, среди африканских добровольцев могут быть такие люди, которые были специально засланы врагом.

Видео дня

Мобилизация и иностранные бойцы в Украине

Как сообщал УНИАН, мужчины в возрасте с 18 до 24 лет не должны воевать, потому что представляют украинский генофонд. По словам оператора БпЛА Амбако Созиашвили с позывным "Кобра", если они будут воевать, после войны в Украине останется очень мало людей.

Американские добровольцы, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины, резко высказываются относительно мирных инициатив президента США Дональда Трампа и отмечают, что будущее Украины не может быть "бизнес-соглашением".

Вас также могут заинтересовать новости: