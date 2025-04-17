'Останется очень мало людей': военный резко раскритиковал мобилизацию молодежи

Сейчас у молодых людей нет мотивации защищать свою страну, считает Амбако Созиашвили.

Люди с 18 до 24 лет в Украине не должны воевать. Об этом заявил оператор БпЛА Амбако Созиашвили с позывным "Кобра" в эфире Ранок.LIVE.

"Если они будут воевать - после войны в Украине останется очень мало людей. Это украинский генофонд, с 18 до 24 лет. Если они хотят воевать - они сами пойдут, подпишут контракт и пойдут на фронт", - сказал Кобра.

В то же время он добавил, что у молодежи в Украине нет мотивации воевать и защищать свою страну.

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"Надо, чтобы военные, которые уже не воюют, ветераны в тыловых частях - чтобы они тренировали их, общались больше. Чтобы они захотели не из-за того, что им будут деньги платить воевать. А потому, что у них будет мотивация защитить свою страну", - добавил Кобра.

Также военный высказался о вопросе "бусификации" в Украине: "Я не понимаю, как может воевать человек, которого насильно ловят на улице, пихают в бус и ведут куда-то. Он пойдет в учебный центр и оттуда сразу в СЗЧ, даже на ноль не попадет. Я не понимаю, для чего это делается.

Мобилизация в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизацию на 90 дней - до 6 августа 2025 года. Сейчас соответствующие законы также должен подписать президент Украины.

В то же время накануне Зеленский подписал закон, которым вводится 50% скидки за уплату штрафа от ТЦК. Впоследствии возможность оплатить штраф появится в приложении "Резерв+".

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