Оккупанты потерпели поражение сразу на нескольких направлениях: ISW раскрыл ситуацию на фронте

Аналитики определили, где россияне оказывали наибольшее давление.

Силы обороны Украиныотразили серию атак российских войск, которые в течение последних нескольких суток пытались продвинуться сразу на нескольких участках фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По имеющимся данным, 4–5 сентября оккупанты вели ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако ни одного подтвержденного продвижения там не зафиксировано.

При этом, как отмечает источник, связанный с российской Северной группировкой войск, украинские подразделения, наоборот, продвигаются вдоль железной дороги между Таратутино и Рясным – к юго-востоку от Сум.

Видео дня

Похожая картина и в Харьковской области: в районе Великого Бурлука враг также атаковал, но успеха не достиг. Более того, по словам одного из российских источников, украинские бойцы контратакуют и возвращают ранее утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки.

В то же время пророссийские милблогеры распространяют непроверенную информацию о якобы окружении украинских сил между Волчанским и Великобурлукским направлениями – никаких доказательств этому не приведено.

На Купянском направлении оккупанты также пытались наступать 4–5 сентября, однако, как пишут аналитики, подтвержденных территориальных успехов не добились.

Аналогичная ситуация и на Славянском направлении – атаки продолжались, но продвижение врага не зафиксировано. Источник, связанный с группировкой "Запад", сообщил об украинских контратаках вблизи Дробышево, северо-восточнее Славянска и к востоку от Святогорска.

Отдельно аналитики разобрали резонансное заявление о якобы захвате Святогорска. 5 сентября в сети появилось видео, которое должно было это подтвердить, однако, как выяснилось, ролик оказался старой записью с добавленной новой озвучкой и удаленным водяным знаком. Позже и сам российский блогер признал, что реальных доказательств контроля над городом нет, а ближайшие позиции оккупантов находятся примерно в 10 км от него.

Не подтвердилось, по оценке Института, и заявление Минобороны РФ о захвате Куртовки к северо-западу от Константиновки: ближайшие подтвержденные российские позиции там находятся в 10 километрах от населенного пункта.

На Донбассе в целом российские войска ограничились локальными попытками наступления, которые за указанный период так же не принесли им результата. Тем временем украинские подразделения продолжают наносить удары средней дальности по военным объектам оккупантов в оккупированной части Донецкой области.

Не обошли активные бои стороной и Гуляйпольское направление – там враг тоже атаковал 4–5 сентября, однако, по данным отчета, безуспешно. Украинские силы в ответ наносили удары по логистическим объектам россиян в оккупированной Запорожской области.

Удары по России

Ранее сообщалось, что украинские дроны FP-1 атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий "Роснефти" мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год. После удара на территории вспыхнул пожар, подтвердили в Fire Point.

По словам губернатора Павла Малкова, обломки сбитых беспилотников также повредили жилой дом в Рязани и объект в Сапожковском округе.

Вас также могут заинтересовать новости: