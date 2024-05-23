Ветераны западных армий так привыкли воевать со значительным преимуществом над врагом, что не представляли себе другой тип войны.

Западные добровольцы, которые присоединились к ВСУ в отражении российской агрессии, часто недооценивали интенсивность и ожесточенность этой войны. Многим это стоило жизни. Об этом изданию Business Insider рассказал на условиях анонимности ветеран армии США, который воевал в Украине.

По его словам, ветераны западных армий, которые вступали в ряды ВСУ в начале войны, привыкли воевать с превосходством над противником, но были вынуждены адаптироваться к совершенно другим условиям, где враг превосходит их численно и по вооружению.

"Многие люди с Запада, которые приезжают в Украину, хотят быть героями. Я постоянно видел ребят, которые ездили в Украину, и они относились к этому почти как к отпуску, и они на самом деле не ожидали смерти", - рассказывает американский ветеран.

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Он признался, что имел такие же мысли, когда впервые приехал в Украину. Но на месте он понял, насколько это рискованно.

Мужчина приехал воевать за Украину в начале российского вторжения и вернулся домой только в декабре прошлого года. За это время он успел принять участие в боях на Харьковщине и под Бахмутом. Ранее он имел опыт службы в Ираке в составе американского военного контингента, поэтому имеет возможность сравнивать.

"В Украине темпы гораздо выше", - признает он.

По словам американца, на фронте в Украине солдату труднее найти безопасное место из-за использования большого количества беспилотников, чем в любом другом конфликте в истории. Кроме того, здесь постоянно используется артиллерия и оружие дальнего действия.

"Даже если ты за долбаные мили от линии фронта, в тебя все равно может попасть долбаная ракета", - говорит ветеран, объясняя, почему это не похоже на конфликты на Ближнем Востоке, где солдаты на базе чувствуют себя в относительной безопасности.

Иностранные добровольцы на стороне Украины

Как писал УНИАН, иностранные добровольцы, которые защищают Украину на фронте, относятся к двум отдельным категориям. В первой - представители состоятельных европейских стран, которые стали в ряды ВСУ из-за моральных убеждений, поисков приключений или ненависти к России. Во второй категории - бойцы из более бедных стран, которые приняли участие в этой войне по чисто финансовым причинам.

В частности сообщалось, что в Интернациональном легионе ВСУ воюют несколько сотен ветеранов армии Колумбии. Эта страна десятилетиями вела войну против наркокартелей и коммунистических партизан, и сегодня имеет едва ли не самую большую армию в Южной Америке. С окончанием войны многие военные профессионалы в Колумбии остались без работы.

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