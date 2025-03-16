Теперь задача ВСУ - удержать выгодные оборонительные рубежи у границы.

Битва за Курскую область подходит к концу. Теперь для украинцев главная задача заключается в удержании выгодных оборонительных позиций, а не территории России как таковой, пишет The New York Times.

На пике своего наступления украинские войска контролировали около 800 квадратных километров российской территории, но теперь зона украинского контроля сократилась до узкой пограничной полосы площадью около 50 квадратных километров, говорит военный аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен.

"Приближается конец битвы", - сказал он в телефонном интервью американской газете.

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Украинское военное командование сообщило, что войска отошли на более пригодные для обороны позиции, которые все еще проходят по территории России, но уже вдоль границы. Как отмечает NYT, речь идет о холмистой местности, где защитники имеют лучший огневой контроль над российскими силами, которые продолжают попытки наступления. Но остается непонятным, как долго украинские силы смогут удерживать этот участок.

Украинские солдаты, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что теперь задача заключается именно в сохранении выгодных оборонительных рубежей, а не в удержании российской территории. Сейчас главное - предотвратить продвижение россиян в Сумскую область.

Австрийский военный аналитик Франц-Стефан Гади отмечает, что быстрое отступление украинцев с большей части Курской области было следствием нескольких месяцев интенсивных российских штурмов и бомбардировок. Со временем оборонительные позиции и логистика ВСУ в этом районе были критически ослаблены, что и поставило вопрос о необходимости быстрого отступления.

"То, что происходило в течение нескольких последних месяцев, было формирующей операцией, которая создала условия для успешного толчка", - сказал говорит Гади.

Битва за Курскую область: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 16 марта, Генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над городом Суджа, который находился под украинским контролем с начала августа и был ключевым логистическим хабом украинских сил на Курском плацдарме.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что теперь россияне непременно попытаются продвинуться в направлении города Сумы. По его словам, уже сейчас агрессор активно забрасывает диверсионно-разведывательные группы в Сумскую область, чтобы разведать оборонительные позиции ВСУ.

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