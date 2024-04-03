По его словам, сначала Украина должна выйти на свои законные границы, а уже потом проводить переговоры.

Командир группы снайперов "Kurt & Company group", которая входит в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего с позывным "Курт" негативно относится к тому, что война может быть заморожена. Об этом он сказал в новом выпуске проекта "Станция Краматорск".

"Как может относиться человек, который десять лет воюет? Конечно, негативно! Почему? Потому что ребята погибали на фронте не зря, не абы как погибло столько украинцев. Если мы сейчас останавливаемся - все, у нас со временем заберут и все остальное. Мы должны договариваться, не без того, но не о том, чтобы отдавать свои территории. Если они не хотят умирать, мы готовы остановиться, они выходят и мы выходим на свою законную границу. А потом - переговоры", - подчеркнул воин.

По его словам, на этом этапе украинцы могут потерять свое государство, ведь в нем должна быть нация, армия и своя культура, если хотя бы чего-то не будет, то Украина тогда не сможет им называться.

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"Если человек не способен себя идентифицировать... Например - я с востока Украины, но я знаю, что я украинец, мои предки все были казаками на Сечи, то я тоже украинец, я знаю, что я украинец. А когда человек, чтобы не воевать, говорит: "Мне все равно, под каким флагом жить", - то это уже не нация, это народ, как в России, там есть толпа и народ, но там нет нации, нет кода своего. Нам нужно десятилетиями воспитывать это в людях, чтобы они понимали свою историю, потому что без истории нет будущего у людей. Так же армия: нам нужно строить и строить, нужно сейчас все сделать, чтобы удержать армию. Украина исчезнет в тот день, как исчезнут Вооруженные Силы. Сильная армия - это залог государства. Это факт", - объяснил "Курт".

Он добавил, что призывы о том, что нужно идти на переговоры или замораживать войну являются ИПСО, а люди этого не понимают, ведь это является комплексом "российской пропаганды и российской политики".

"Понимаете, у них такая политика в государстве, как я ее вижу, - очень такая гнилая, но там есть специалисты своего дела, которые способны влиять на людей, они очень в этом направлении много работают. Если наши люди сейчас склонят голову и скажут, что давайте договариваться, чтобы просто остановиться, - это уже было, уже договаривались, отводили оружие. Как показала практика войны, с россиянами договариваться ни о чем нельзя, они не ценят своих солдат, а люди думают, что они будут ценить других. Нет, этого не будет. Им и народ не важен, там нужно отрубать голову, а потом уже договариваться с другим", - отметил военный.

Возможность переговоров с РФ: что известно

Как писал УНИАН, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что усиление роли НАТО в долгосрочной военной поддержке Украины - это путь склонить Россию к переговорам.

"Более сильная роль НАТО в координации и оказании поддержки - это путь к прекращению этой войны тем способом, когда Украина возьмет верх", - объяснил Столтенберг.

В то же время в публикации газеты Foreign Affairs отметили, что мирные переговоры Украины и России невозможны, поэтому только кардинальные изменения на фронте или в политическом руководстве воюющих стран способны что-то изменить.

"Чтобы достичь мира в конфликте, обе стороны должны быть готовы принять минимальные требования друг друга. И несмотря на взаимное отсутствие прогресса, ни Россия, ни Украина не могут проглотить требования друг друга", - отметили в газете.

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