По словам Юрия Федоренко, американская "нервозность" относительно эскалации является прикрытием для россиян для жестокой эскалации.

Если бы Украине дали "зеленый свет", украинские Вооруженные силы могли бы легко уничтожить средства поражения беспилотников, командные центры и ракетные пусковые площадки РФ благодаря HIMARS и ATACMS. Об этом в статье для The Washington Post написал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

"Мы знаем, где они все. Мы могли бы остановить оккупантов на пути, и сделать так, чтобы ни один украинский город больше не был сожжен дотла, как на Харьковщине, так и за ее пределами", - отметил военный.

Он напомнил, что через несколько недель лидеры со всего мира соберутся в Берлине на конференцию по восстановлению Украины.

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"Какая ирония в это критическое время. Если нам не позволят остановить Россию, не останется ничего для реконструкции", - пишет Федоренко.

Он адресовал странам Запада "две простые просьбы":

пожалуйста, развяжите нам руки и давайте дадим отпор России на благо всего мира. Так же, как мы наносим удары по позициям на оккупированной территории, мы должны уметь наносить удары по позициям через границу России;

помогите нам защитить небо. Нам нужна большая противовоздушная оборона. И, конечно, нам нужны истребители F-16, которые нам давно обещают.

"Я не говорю это без благодарности. Я знаю, где мы были бы без помощи Соединенных Штатов и их великих граждан, многие из которых лично предоставили Ахиллесу тысячи дронов. И я не спрашиваю об этом легкомысленно. Но нервозность администрации Байдена по эскалации на самом деле является прикрытием для россиян для эскалации, о чем свидетельствуют ее последние массовые убийства. Мы ведем битву, которая является борьбой не только за будущее Украины, но и за будущее всех нас. Если мы их сейчас не остановим, ваши дети, дети ваших детей будут в будущем воевать против России. Сейчас настал момент переломить ход с помощью однозначной победы. Поэтому помогите нам - и позвольте нам - воевать, и закончить эту войну за свободный мир", - резюмировал Федоренко.

Война в Украине - последние новости

Солдаты ВСУ говорят, что предоставленные США танки сделали их целями для российских ударов. Как пишет CNN, у Abrams есть ряд недостатков, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны.

Представители Пентагона заявили в апреле, что Abrams были отведены с линии фронта из-за угрозы ударных беспилотников РФ, хотя некоторые все еще работают, несмотря на выявленные недостатки.

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