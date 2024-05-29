Если бы Украине дали "зеленый свет", украинские Вооруженные силы могли бы легко уничтожить средства поражения беспилотников, командные центры и ракетные пусковые площадки РФ благодаря HIMARS и ATACMS. Об этом в статье для The Washington Post написал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.
"Мы знаем, где они все. Мы могли бы остановить оккупантов на пути, и сделать так, чтобы ни один украинский город больше не был сожжен дотла, как на Харьковщине, так и за ее пределами", - отметил военный.
Он напомнил, что через несколько недель лидеры со всего мира соберутся в Берлине на конференцию по восстановлению Украины.
"Какая ирония в это критическое время. Если нам не позволят остановить Россию, не останется ничего для реконструкции", - пишет Федоренко.
Он адресовал странам Запада "две простые просьбы":
- пожалуйста, развяжите нам руки и давайте дадим отпор России на благо всего мира. Так же, как мы наносим удары по позициям на оккупированной территории, мы должны уметь наносить удары по позициям через границу России;
- помогите нам защитить небо. Нам нужна большая противовоздушная оборона. И, конечно, нам нужны истребители F-16, которые нам давно обещают.
"Я не говорю это без благодарности. Я знаю, где мы были бы без помощи Соединенных Штатов и их великих граждан, многие из которых лично предоставили Ахиллесу тысячи дронов. И я не спрашиваю об этом легкомысленно. Но нервозность администрации Байдена по эскалации на самом деле является прикрытием для россиян для эскалации, о чем свидетельствуют ее последние массовые убийства. Мы ведем битву, которая является борьбой не только за будущее Украины, но и за будущее всех нас. Если мы их сейчас не остановим, ваши дети, дети ваших детей будут в будущем воевать против России. Сейчас настал момент переломить ход с помощью однозначной победы. Поэтому помогите нам - и позвольте нам - воевать, и закончить эту войну за свободный мир", - резюмировал Федоренко.
Война в Украине - последние новости
Солдаты ВСУ говорят, что предоставленные США танки сделали их целями для российских ударов. Как пишет CNN, у Abrams есть ряд недостатков, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны.
Представители Пентагона заявили в апреле, что Abrams были отведены с линии фронта из-за угрозы ударных беспилотников РФ, хотя некоторые все еще работают, несмотря на выявленные недостатки.
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