При этом у нашего дрона не сработала плата детонации, но задача была даже перевыполнена.

11 бригада Национальной гвардии FPV-дроном сумела вывезти из строя два российских дрона - Zala и Ланцет. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в Telegram.

Он рассказал, что воины 11 бригады Национальной гвардии подразделения "Ласточка" экипажа "Самосуд" поймали российский беспилотник.

"Во время удара не сработала плата детонации, но это не помешало выполнить задание - FPV-дрон падал вместе с Zala", - отметил он.

При этом добавил, что именно в это время Zala наводила дрон-камикадзе Ланцет. Пивненко отмечает, что разведка зафиксировала, что он тоже упал после сбития дрона-наводчика.

Командующий Нацгвардии также показал уникальное видео сбития российского разведывательного БпЛА Zala.

Сбитие российских беспилотников на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины импровизируют при сбитии российских беспилотников. По данным издания Forbes, в поисках более дешевых способов противодействовать российским дронам, украинские военные организовали передвижные флотилии грузовиков, вооруженных пулеметами.

Кроме того, для этих целей используется учебно-тренировочный самолет Як-52 с дробовиком на заднем сиденье. Также военные даже научили операторов дронов таранить российские беспилотники украинскими.

Издание отмечает, что украинские экипажи сбивают российские беспилотники из пулеметов, установленных в носовой части транспортных вертолетов Ми-8. Это эхо Второй мировой войны, когда пулеметчики в носовых частях тяжелых бомбардировщиков защищали свои самолеты от вражеских истребителей.

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