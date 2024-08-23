Чтобы не тратить десятки тысяч долларов на сбитие российских беспилотников, ВСУ пришлось проявить изобретательность.

Российские войска активно используют беспилотники, в частности – разведывательные. Чтобы не сбивать их дорогостоящими ракетами класса "земля-воздух" по 100 тысяч долларов за штуку, Вооруженные силы Украины вынуждены импровизировать.

В поисках более дешевых способов противодействовать российским дронам, украинские военные организовали передвижные флотилии грузовиков, вооруженных пулеметами, пишет Forbes. Кроме того, для этих целей используется учебно-тренировочный самолет Як-52 с дробовиком на заднем сиденье. Более того, военные даже научили операторов дронов таранить российские беспилотники украинскими.

"Сейчас украинские экипажи сбивают российские беспилотники из пулеметов, установленных в носовой части транспортных вертолетов Ми-8. Это эхо Второй мировой войны, когда пулеметчики в носовых частях тяжелых бомбардировщиков защищали свои самолеты от вражеских истребителей. На этой неделе в сети появилось видео, на котором запечатлен один вооруженный пушкой Ми-8. На видео наводчик, зажатый между пилотом и вторым пилотом вертолета, стреляет из пулемета через носовое стекло, взрывая беспилотник, пролетающий прямо под вертолетом", – говорится в материале.

Видео дня

Вертолет Ми-8 всегда имел возможность нести пушки под консолями крыла. Также их можно устанавливать на открытых боковых дверях. Лишь несколько вариантов были вооружены пушками "под носом". Но, вероятно, любая модель с прозрачным остеклением может быть оснащена таким вооружением.

"Украинская армия имеет несколько типов Ми-8 с носовым остеклением в своем парке, который насчитывает около 75 Ми-8 и аналогичных Ми-17: это около 50 довоенных вертолетов, минус 25 потерь военного времени, плюс 50 новых Ми-8/17, которые Украина получила от своих союзников. На довоенных фотографиях несколько украинских Ми-8 изображены с брезентовыми закрылками, что намекает на возможную будущую роль вертолетов как охотников за беспилотниками", – отмечает автор материала.

Кабина Ми-8 достаточно большая для трех членов экипажа, которые сидят бок о бок: двух пилотов и наводчика. Это неудобное расположение, которое еще больше осложняется дымом, наполняющим кабину с каждым выстрелом из пушки. Но это не значит, что Ми-8 с пулеметчиком на борту не является эффективным "убийцей беспилотников". Один из самых первых случаев сбития современного беспилотного летательного аппарата произошел именно так – это было в Боснии, в начале 1990-х годов.

Война в Украине: другие нестандартные решения ВСУ

Украинские военные активно используют муляжи военной техники, которые враг принимает за настоящие единицы, тратя на них дорогостоящее вооружение.

На днях издание BILD писало, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по установке IRIS-T в Сумской области. Однако эта западная система на самом деле оказалась муляжом. Об этом свидетельствует, в частности, то, что после прямого попадания нет пламени или взрывов. В настоящем комплексе ПВО сдетонировали бы боеприпасы и топливо.

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