В Украине выросло поколение детей в войне, говорит Лилит.

Люди в Украине устали от войны, рассказала в интервью "Армия TV" Лилит - военнослужащая 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

"Военные очень уставшие, семьи военных очень уставшие. А я склонна к мысли, что семьи военных - это мощный тыл. На нас очень сильно влияет то, что происходит в семье. То, как семья реагирует на все эти действия. Все уставшие, поколение людей выросло без отца, мамы. Поколение детей выросло в войне. И люди уже привыкли. Сначала мы привыкли к войне в 2014 году. Затем мы привыкли к войне, которая началась в 2022 году", - рассказала Лилит.

В то же время она добавила, что верит в освобождение украинских территорий в будущем.

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"Я очень хочу верить, что мои дети, внуки увидят свободный Донбасс. Они увидят терриконы, в которые я влюблена. А сейчас у нас нет ресурса. Это чисто мое мнение. Я не военный эксперт, просто солдат, который видит, что происходит. Вижу, что не хватает людей. Как побратимы устают. Как их жены говорят, когда ты уже приедешь. У которых дети плачут", - добавила Лилит.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне в ВСУ подтвердили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военные. Там отметили, что в результате атаки погибли украинские бойцы.

Тем временем в ВСУ отреагировали на идею президента Франции Эмануэля Макрона о введении возможного перемирия между Украиной и РФ на месяц. Там отметили, что оно никак не повлияет на окончание войны, ведь "полумеры никогда не имеют результата".

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