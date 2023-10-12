Представитель ГУР отметил, что деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников.

В результате высадки спецназовцев украинской разведки в Крыму 4 октября один украинский военный попал в плен к россиянам.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Новых данных мы обнародовать не будем, но можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный, и потери несоизмеримы с потерями противника. К большому сожалению, но это реальность. Деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный украинский защитник вернулся домой.

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"Над этим работает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и в конечном итоге вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть и земли, и людей", - добавил Юсов.

Высадка спецназовцев в Крыму

4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам. Был жестокий бой, российские захватчики понесли серьезные потери. Это была операция диверсионно-разведывательного характера, она предусматривает определенные меры на территории и возвращение группы обратно. Юсов тогда заявил, что "к сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соразмерны с российскими".

Сегодня, 10 октября, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил попадание в плен одного из спецназовцев ведомства во время высадки десанта на побережье Крыма 4 октября.

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