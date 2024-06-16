Президент считает, что ситуация на фронте уже стабилизируется.

Задача Украины на поле боя в этом году заключается в том, чтобы не дать россиянам достичь успеха в их наступлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после Саммита мира в Швейцарии.

"На Харьковщине, я считаю, ситуация сейчас лучше, она стабилизировалась. Благодаря нашим воинам. И в ближайшее время, благодаря нашим партнерам, будет усиление наших воинов, и будут ответы захватчикам уже на поле боя крепче", - заявил он.

При этом Зеленский не рискнул прогнозировать ход боевых действий в 2025 году. По его словам, все будет зависеть от двух вещей - сил Украины на поле боя и результатов дипломатической работы.

Видео дня

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, Покровское направление остается самым сложным на фронте. Ситуация там напряженная, враг пытается прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского.

Генштаб отмечает, что на Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: