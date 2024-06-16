Россияне не могут защититься от новой угрозы.

Украинские военные научились уничтожать российские разведывательные БПЛА с помощью модифицированных FPV-дронов.

"Украинцы начали часто сбивать наши крылья. Это слишком тревожный сигнал. От таких действий не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков "абрамсов", - написал российский военкор Александр Харченко в своем Telegram-канале.

По его словам, это может отбросить россиян на поколение назад, когда ВС РФ будут бороться в "двумерном пространстве", тогда как украинцы будут вести войну в 3D. Помогает ВСУ и то, что FPV-дроны дешевле разведывательных беспилотников и ими можно заменить другое оружие.

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Харченко рассказал, что FPV-дроны разгоняться до 500 км/ч, в результате чего вражеские БПЛА, в том числе и "герань" в опасности. Пожаловался военкор и на то, что украинские защитники планируют сбивать вражеские ударные вертолеты, когда те будут подлетать близко к передовой.

"Еще одним преимуществом дронов-истребителей является их мобильность и незаметность. Для их применения не нужны многотонные машины, которые в современных условиях невозможно скрыть. Два человека на мотоциклах - это уже средство ПВО, которое очень трудно обнаружить", - пояснил он.

По мнению Харченко, самым опасным является то, что украинцы наладили систему обнаружения и поражения вражеских дронов. Без них FPV-дрон на высоте в несколько тысяч метров не сможет найти цель. При этом самим россиянам нечем защитить свои "крылья".

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, самая напряженная ситуация сейчас на Покровском направлении, оккупанты пытаются прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского.

В то же время в Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны. Подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.

Кроме того, Силы обороны отбросили противника от населенного пункта Липцы в Харьковской области.

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