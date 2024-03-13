В ISW подчеркнули, что нет доказательств захвата новых территорий российскими оккупантами.

Российские оккупанты продвинулись к юго-западу от Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

Геолокационные кадры показали, что российские войска недавно продвинулись около Клищиевки. При этом, позиционные бои продолжались в районе Часова Яра и в Ивановском; в районе Клищиевки, Андреевки, Ступочки, Южного и Северного.

Аналитики отметили, что российские военкоры заявили, будто бы оккупанты контролируют 60%, но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этому утверждению.

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Кроме того, аналитики отметили, что оккупанты продвинулись к востоку от Невельского, а российское министерство обороны заявило о захвате всего поселка. Однако ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих захват Невельского российскими войсками. Также в Институте опровергли данные о контроле российских оккупантов над Первомайским.

Война в Украине: новости

За добу на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

12 березня, українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.

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