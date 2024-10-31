Ветеран АТО считает, что деньги на тыл должны расходоваться по окончательному принципу.

Украине нужно радикально менять подход к распределению средств на войну, поскольку не исключен худший сценарий, при котором партнеры больше нам не будут помогать, поэтому деньги прежде всего должны идти на фронт, а не на обеспечение жизни в тылу. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что Украина должна искать ресурсы по всему миру, не только там, где их можно получить в подарок, потому что такие ресурсы уже практически исчерпаны, а там, где их можно купить.

"Причем купить, ну, буквально по серым, черным схемам, через биткоины, контрабанду - как угодно. Например, нам нужны боеприпасы. И когда президент Чехии Петер Павел их для нас находит по тайным, неофициальным договоренностям со странами третьего мира, которые боятся продавать нам напрямую, а ему при этом приходится публично заявлять, что "а давайте теперь собирать деньги на эти боеприпасы"... Ну, этого не должно быть. Мы должны где угодно найти деньги - одолжить, конфисковать - и тихонько выкупить все, что нам готовы продать", - считает эксперт.

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Кроме того, он отметил, что наиболее недоиспользованный резерв - внутреннее оборонное производство, которое "растет больше вопреки действиям государства, чем благодаря". Он отмечает, что же сейчас выкупается только половина военной продукции, которую производят украинские производители, половина мощностей простаивает, поскольку у государства нет денег.

И именно финансирование военных нужд - это то, что должно меняться радикально, отмечает Дикий, подчеркивая, что деньги должны идти в первую очередь на войну, а все остальное - финансироваться по окончательному принципу.

"Не может быть такого, чтобы во время войны бюджет работал больше на то, чтобы тылу неплохо жилось, а меньше - на оружие. Это принципиально неправильный подход. Мы должны в первую очередь тратиться на оружие и войну, а только после этого распределять то, что осталось. И да, частью Плана победы должна быть коммуникация с народом, надо честно сказать: "Извините, уважаемые украинцы, но "сытая война" заканчивается. Как для страны, которую пытается уничтожить значительно большая страна, мы жируем", - замечает он.

Хотя украинцы в тылу живут несколько беднее, чем до войны, но все равно уровень жизни не сильно отличается от довоенного. Поэтому, считает ветеран АТО, с этой "роскошью" надо заканчивать:

"Мы не Россия, у нас нет нефтяных запасов. Поэтому мы должны принять данность, что если мы когда-то после войны хотим жить хорошо и вообще жить, то сейчас нам надо жить значительно хуже, чем мы себе позволяем. Нет, речь не идет абсолютно о том, что кто-то будет голодать, а вот об уменьшении ресурсов для посиделок в кафешках - да, об этом должна идти речь".

Война в Украине - шансы на победу

Ранее экс-советник заместителя министра обороны США Даг Ливермор заявил, что Украина может проиграть войну с Россией уже в 2025 году, если не пересмотрит свой подход к войне.

Он назвал пять пунктов, которые, по его мнению, помогут победить РФ:снижение минимального призывного возраста до 21 или 22 лет, а также сотрудничество с европейскими иммиграционными и правоохранительными органами для распространения призыва на украинских беженцев за рубежом; снятие ограничений на использование западного вооружения, включая удары по военным объектам на территории РФ; расширение подготовки украинских военных и предоставление разведданных в реальном времени западными партнерами; усиление санкций и экономического давления на РФ; укрепление восточного фланга НАТО.

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