Разведчики в штатском ходят по городу и выискивают наблюдательные пункты.

На Торецком направлении интенсивно работает вражеская артиллерия, происходит сброс КАБов, очень много дронов работает, в частности, на оптическом волокне. Об этом сообщил пресс-офицер 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов в эфире "Суспільного".

Он отметил, что, если в последние недели, российские оккупанты пытались штурмовать более большим количеством пехоты, то в последние дни штурмы были с участием 2 или 3 пехотинцев, которые хотели зайти на украинские позиции.

По его словам, российские оккупанты старательно готовятся к атакам.

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"Так называемые "верблюды" на себе не несут оружие, но несут боекомплект, припасы. Как можно дальше их заносят и делают закладку для будущих штурмовых групп", - отметил Алхимов.

Также рассказал, что у россиян также есть чисто разведчики, которые ходят в гражданском и выискивают наблюдательные пункты Сил обороны, а также минеры.

"Их единственная задача - в гражданском ходить по городу, обнаруживать какие-то наши огневые наблюдательные посты или проводить минирование местности. Был случай, когда человек с мешком ходил, из него доставал противотанковые мины и минировал дорогу", - подчеркнул пресс-офицер 28 механизированной бригады

Алхимов отметил, что продвижения противника не было в районе села Озаряновка вблизи Торецка, но враг штурмует там ежедневно. При этом рассказал, что вражеская ДРГ недавно зашла почти в украинский тыл.

"Пыталась закрепиться в промзоне возле Крымского, где наши подразделения смежные находились. Чтобы им помочь, вызвали танк бригады. Танк уничтожил эту группу", - рассказал он.

При этом отметил, что у врага была задача занять здание, пригодное к обороне и иметь возможность накапливаться там. Защитник добавил:

"Поэтому чем дольше они бы его держали, тем сложнее было бы их выбить. Поэтому вызвали танк, который их уничтожил за считанные минуты. Здание удерживается нашими войсками и в дальнейшем. Это очень сложная операция, потому что часть здания занята врагом, а часть - нашими и чтобы выбить врага, то здесь нужна профессиональная корректировка для танкистов и очень устойчивая связь".

Война в Украине - ситуация возле Торецка

Как сообщал УНИАН, 17 января офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины с позывным "Скромный" отмечал, что более половины Торецка не контролируется Силами обороны Украины.

При этом отметил, что на своем направлении не дают врагу окружить город с юго-западной части. Отметил, что там со стороны противника воюет бывший 9 полк "ДНР", где большинство бойцов на данный момент - это россияне, но частично управление в ней осуществляют "ДНРовцы".

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