Пораженные комплексы С-300/400 охраняли различные подразделения, привлекаемые к ведению боевых действий.

В ВСУ рассказали, что мощный удар по трем крупным системам российской ПВО в АРК Крым, который произошел позапрошлой ночью, может повлиять на "качество" обстрелов, которые РФ наносит с полуострова по материковой Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, которого попросили прокомментировать, повлияет ли поражение российской ПВО на обстрелы с территории Крыма. В частности, тогда Силы обороны поразили сразу три крупных комплекса противника - зенитно-ракетный дивизион С-400 вблизи Джанкоя и два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Плетенчук отметил, что все военные действия связаны между собой, а системы ПВО, в первую очередь, предназначены для того, чтобы защищать "собственные войска, собственные силы".

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"И в этом контексте - много еще работы (для ВСУ - УНИАН) в Крыму. Эти же системы там неслучайно появились - они охраняют различные подразделения, различные локации, которые привлекаются к обстрелам, вообще - к ведению боевых действий, это логистика в основном. Что касается применения из того же Крыма, если коррелировать, повлияет ли это непосредственно, то из АРК противник применяет передвижные мобильные платформы...", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что речь идет о таких мобильных платформах, как "Искандер-М", или передвижных береговых комплексах "Бастион", которые ранее с территории полуострова запускали по материковой Украине противокорабельные ракеты, в частности, "Оникс".

"Конечно, в любом случае - чем больше сопротивления ПВО, тем сложнее отрабатывать по этим объектам (комплексам - УНИАН) и вести разведку, соответственно, сложнее. Поэтому да - опосредованно это, конечно, должно повлиять", - заявил Плетенчук.

Удары по российскому ПВО в Крыму

В ночь на 10 июня Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ни одна из выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме этого, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

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