Украинские специалисты продолжают работать, и это лишь предварительные расчеты.

По состоянию на сегодня Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, принимая во внимание практический опыт гуманитарного разминирования на Донбассе за прошедшие годы.

"По меньшей мере именно эта сумма будет нужна Украине для гуманитарного разминирования всех наших земель, в том числе временно оккупированных. Эту сумму можно смело добавить к общему подсчету убытков Украины в результате разрушения российско-оккупационными войсками инфраструктуры страны и других объектов, – говорится в сообщении. – Наши специалисты продолжают работать, и это только предварительные расчеты".

Напомним, ОО "Ассоциация саперов Украины" обнародовала данные по общей площади потенциально-опасной территории Украины, которая может содержать взрывоопасные предметы (ВНП), как следствие широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

По состоянию на сегодня потребность в гуманитарном разминировании, в частности в нетехническом обследовании (IMAS 08.10) уже составляет не менее 82 525 км2 территорий Украины.

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