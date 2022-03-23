Блинкен озвучил позицию Белого дома.

США официально заявили, что считают действия военнослужащих РФ военным преступлением.

Заявление прозвучало после того, как госсекретарь Энтони Блинкен, президент Джо Байден и заместитель госсекретаря Венди Шерман заявили, что то, что военные преступления имели место - их личное мнение. В этот раз Блинкен скорректировал позицию.

"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США считает, что военнослужащие российских войск совершили военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников.

Как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях. Мы стремимся добиваться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - заявил он.

Ранее в США заявили, что не видят признаков того, что Путин готов остановиться и закончить войну в Украине дипломатическим путем. Блинкен отметил, что дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Однако, Россия не настроена вести переговоры, отметил он.