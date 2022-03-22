Это лишь предварительные расчеты.

В Украине площадь территории, требующей разминирования, составляет не менее 82,5 тыс. кв. км.

Об этом сообщает Ассоциация саперов Украины в Facebook.

По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, что составляет не менее 82 525 кв. км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это лишь предварительные расчеты.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже четвертую неделю.

После неудачи с блицкригом Киева оккупанты сосредоточились на бомбардировке украинских городов и терроре мирных жителей.

С начала вторжения Вооруженные силы уничтожили более 15 тысяч оккупантов и сотни единиц боевой вражеской техники.

За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

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