В Украине площадь территории, требующей разминирования, составляет не менее 82,5 тыс. кв. км.
Об этом сообщает Ассоциация саперов Украины в Facebook.
По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, что составляет не менее 82 525 кв. км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это лишь предварительные расчеты.
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже четвертую неделю.
После неудачи с блицкригом Киева оккупанты сосредоточились на бомбардировке украинских городов и терроре мирных жителей.
С начала вторжения Вооруженные силы уничтожили более 15 тысяч оккупантов и сотни единиц боевой вражеской техники.
За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.