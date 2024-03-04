За сутки нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА различных типов и четыре склада боеприпасов.

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения, потерь украинских позиций не допущено.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. Он отметил, что за сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено", - подчеркнул Тарнавский.

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Он также сообщил, что противник потерял 426 человек (убитыми и ранеными), за двое последних суток еще 5 российских оккупантов взяты в плен.

Также уничтожено много вражеской техники, в частности, танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 9 автомобилей и одна единица спецтехники. Кроме того нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА различных типов.

Тарнавский сообщил об уничтожении Силами обороны Украины четырех складов боеприпасов россиян.

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Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, офицер ВСУ Дмитрий Лыховий заявил, что оккупационная армия РФ уменьшила интенсивность штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении.

Он сказал, что это является логическим следствием уничтожения российской авиации за линией соприкосновения. У врага становится меньше средств применения управляемых авиабомб, а поскольку авиация работает не сама по себе, а в интересах их штурмовых подразделений, то, соответственно, количество штурмовых действий со стороны россиян также сокращается.

Лыховий рассказывал, что было 9 сбросов с беспилотников с химическими веществами слезоточиво-душительного действия, что является нарушением конвенции о применении химического оружия.

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