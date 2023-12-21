В ближайшее время в Украину должна поступить еще одна система Patriot.

С начала полномасштабного вторжения России российские оккупанты выпустили по Украине 7400 ракет разных типов и 3700 БПЛА

"Выпущено по Украине 7400 ракет. Уничтожено примерно 1600", - рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом отметил, что в количество 7400 посчитаны все ракеты: треть из этого количества ракеты С-300 и С-400, а также Х-22, баллистические ракеты — около 900 баллистических ракет "Искандер-М", которые полетели по Украине. Игнат отметил, что людям хочется радости к праздникам.

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"Но самая большая наша радость в том, что мы действительно даем отпор врагу, не простая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения, когда мы получим больше оружия, больше людей будет помогать армии в защите страны", - подчеркнул он.

Он напомнил, что есть хорошие новости от Германии, которая должна передать Украине в ближайшее время дополнительную систему Patriot.

"Таких батарей надо еще больше и больше, чтобы заменить советские системы, которые уже истощаются и боекомплекта все меньше к ним находят. И очередные системы IRIS-T - это также то, что нам очень нужно, чтобы создать ту желанную нами эшелонированную систему противовоздушной обороны из современных западных систем и сверху с современным самолетом, который будет также будет защищать нас с воздуха", - отметил Игнат.

Он также сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения, точнее с сентября 2022 года, когда россияне начали применять ударные БПЛА типа "Шахед", их прилетело в Украину 3700, из них 2900 было уничтожено.

Россия бьет "Кинжалами" по Украине - последние новости

21 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что россияне запустили по территории Украины 48 ракет "Кинжал", из них сбито лишь 15. при этом отметил, что такое малое количество сбитых, потому что "Пэтриотов" у нас не было раньше. А сейчас уже "Петриот" позволяет отрабатывать именно по "Кинжалам".

Он рассказал, что если, например, из Тамбовской области (Россия) запускают ракету "Кинжал", то в Киев она прилетает за две минуты, в Винницу – где-то за 3,5 минуты, поэтому при взлете бомбардировщиков в РФ карта тревог "Красная не просто так".

Игнат сказал, что большую долю информации о пуске ракет Украина получает от западных партнеров. У Украины есть своя информация, своя разведка, но партнеры много допо.магают нам и насчет баллистики из России в направлении Киева.

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