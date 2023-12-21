Также сообщили, что информация о ситуации с воздушными тревогами передана высшему руководству.

С начала войны россияне запустили по территории Украины 48 ракет "Кинжал", из них сбито лишь 15. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"48 "Кинжалов" были выпущены по территории нашего государства и 15 были сбиты. Почему так мало? Потому, что "Пэтриотов" у нас не было раньше. А сейчас уже "Петриот" позволяет отрабатывать именно по "Кинжалам", - отметил он.

Отвечая на вопрос о затяжных воздушных тревогах в Украине и возможности объявлять их выборочно, Игнат отметил, что была детально изучена ситуация и командующий Воздушных сил доложил высшему руководству государства "сколько чего запускается, сколько было взлетов, сколько было боевых применений в отношении "Кинжалов".

Видео дня

Игнат отмечает, что длительная тревога определенным образом деморализует людей, держит экономику в напряжении. "Поэтому воздушные силы предоставляют информацию, а решение будет принято", - добавил он.

При этом он отметил, что если, например, из Тамбовской области (Россия) запускают ракету "Кинжал", то в Киев она прилетает за две минуты, в Винницу – где-то за 3,5 минуты, поэтому при взлете бомбардировщиков в РФ карта тревог "красная не просто так".

Игнат рассказал, что большую долю информации о пуске ракет Украина получает от западных партнеров. "Есть центр в НАТО, из которого наши партнеры нам оповещают – отсюда мы знаем о тревогах, о том, что взлетели с Энгельса (военный аэродром в Саратовской области – УНИАН) стратегические бомбардировщики и есть ли пуски "Калибров". Конечно у нас есть своя информация, у нас есть своя разведка, но партнеры много помогают нам и по баллистике из России в направлении Киева. Хотелось бы быстрее, больше ее, но, к сожалению, не всегда она есть вовремя даже от партнеров, поэтому иногда тревога вместе с работой ПВО звучит", - отметил спикер воздушных сил.

Затяжные тревоги в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны, Генштабу ВСУ и Кабмину изучить ситуацию и предложить решение об избежании длительніх тревог из-за вылетов носителей "Кинжалов". Он отмечал, что каждая такая тревога "парализует страну на часы". Изменение подходов к объявлению тревоги позволило бы избежать длительніх тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Предполагается, что в Украине не будут объявлять воздушную тревогу в связи с вылетами российских истребителей МиГ-31К, если будет известно, что они не представляют угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: