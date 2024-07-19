В Беларуси больше разговоров, чем реальных действий.

У России достаточно численная группировка, но она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о наступлении на новых направлениях. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг продолжает отдельные наступательные действия почти по всей линии фронта.

Юсов напомнил, что в начале июня были попытки наступательных действий на Харьковщине, но украинские силы безопасности и обороны сломали планы врага, и, соответственно, это повлияло на то, что враг не пошел в наступление на Сумщину.

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"Тем не менее, преимущественной задачей именно этих действий врага является оттягивание украинских сил и средств. А ключевой задачей является украинский Донбасс. И именно там продолжаются ключевые и наиболее героические и драматические события. Поэтому группировка врага достаточно численная, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях", - подчеркнул Юсов.

По его словам, в России все меньше тех, кто хочет воевать в Украине. Отвечая на вопрос по поводу разговоров о якобы обострении ситуации на границе Украины с Беларусью, Юсов сказал, что там нет никаких изменений.

"В последнее время очень много разговоров об обострении на границе Украина - Беларусь. Но эти разговоры носят преимущественно информационный характер. И угрозы имеют информационный характер. С точки зрения безопасности никаких особых изменений там не происходит", - подчеркнул представитель ГУР.

Активность Беларуси в войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич заявил, что Украина стягивает войска к границе и якобы пытается "втянуть страну в войну".

Между тем белорусский лидео Александр Лукашенко заявил, что Беларусь втягивают в "разборки". В частности, он пригрозил, что в случае "эскалации" в Беларуси "мир содрогнется".

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