РФ готовит провокации в Донецкой области.

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о вероятных провокациях России на Донетчине.

Как отмечают в ЦПД, возможны провокации по "бучанскому сценарию".

Так, для дискредитации Украины на международной арене Кремль распространяет фейк о том, что якобы украинские военные переоденутся в форму российской армии с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки.

"Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства. Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

Спикер президента России Дмитрий Песков цинично назвал массовые убийства в Буче, совершенные российскими оккупантами, "кровожадным" фейком западных пиарщиков.

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