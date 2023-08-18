Путинский режим оставил Москву незащищенной и это они еще с НАТО не воюют.

"Бавовна" в Москве и области набирает обороты и это происходит метко. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона по поводу атаки дронами Москвы.

""Бавовна" на Московии и на территории самой Москвы – столицы на болотах, продолжается и набирает обороты, интенсивности. И это происходит достаточно метко", - отметил он. При этом Юсов сказал, что не целесообразно обсуждать дальнейшие цели для обстрела, потому что врагу тоже интересно, что будет дальше.

По его словам, все объекты которые связаны с российской военной агрессией, со структурами, которые причастны к этой агрессии, являются уязвимыми.

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"Сегодня столица государства агрессора является незащищенной, пока собственно их силы и средства, в частности, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы рассредоточены на временно оккупированных украинских территориях. Собственно, путинский режим оставил Москву незащищенной. И это они еще с НАТО не воюют. Что говорить о более масштабных вещах", - подчеркнул Юсов.

По его словам, такие вещи очень влияют даже на зазомбированное российское население, а еще больше на российские элиты, которые меньше зазомбированны, но "руки у них также в крови". "И дальше будет, пока они не покинут украинскую землю, пока военные преступники не заплатят за свои преступления", - подчеркнул Юсов.

При этом представитель ГУР Минобороны подчеркнул, что официально Украина это не комментирует события в Москве.

Юсов отметил, что сегодня уже можно увидеть "эволюцию публичной реакции международных партнеров", потому что уже ни у кого сейчас уже не вызывает удивления, что если государство напало на другое государство, то военные действия происходят не только на оккупированной территории, но и собственно на территории государства - агрессора. По его словам, это нормально, а ненормально, что руководство государства-террориста не предусмотрело такие действия, а российское общество оказалось к этому не готовым и воспринимает это с удивлением. "Тот, кто совершает преступление, должен быть готов к ответственности", - подчеркнул представитель ГУР.

Атака дронов на Москву

В ночь на 18 августа в Москве была атака дронов. Речь шла о трех дронах. Частично поврежден один из павильонов "Экспоцентра".

ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник отмечал, что беспилотник, упавший на Экспоцентр, не был сбит. Вероятнее всего, россияне посадили только один из трех БПЛА - в районе Кунцево. Тот беспилотник, который летел на Москва-Сити, поразил запланированную цель.

Российские телеграмм-каналы сообщали, что в столице РФ 18 августа из бизнес-центра "Москва-Сити" из-за неизвестного беспилотника эвакуировали 3 тыс. человек.

Это уже не первая атака дронов на Москву.

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