Предыдущий знак был уничтожен россиянами во время непродолжительной оккупации острова.

На острове Змеиный, находящемся в акватории Черного моря у побережья Одесской области, установлен пограничный знак. Как сообщает глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, событие произошло 12 августа.

"Сегодня на острове Змеиный установлен пограничный знак. Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны. Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали дань уважения всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", - подчеркнул глава ГПСУ.

Новый знак установили военнослужащие Измаильского пограничного отряда. Предыдущий знак был уничтожен российскими захватчиками в 2022 году во время временной оккупации острова, имеющего стратегическое значение.

Остров Змеиный был оккупирован российскими захватчиками в первые часы полномасштабного вторжения. Выгнать оккупантов удалось 30 июня 2022 года. На этом острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал достаточно уязвимым после потопления крейсера "Москва".

После деоккупации российская армия неоднократно атаковала Змеиный с помощью тактической авиации, сбрасывая фугасные бомбы.

По словам украинских военных, захватчики, возможно, хотят продемонстрировать свое "господство в Черном море". Змеиный и акватория вокруг него - важный узел морских транспортных путей

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