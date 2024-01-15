Оккупанты сейчас не наносят удары по энергетическим объектам, но это не значит, что РФ не следит за состоянием нашей энергетики и не использует возможность для атаки.

Россия сейчас сосредотачивает свои ракетные удары на уничтожении инфраструктурных объектов Украины. Об этом в интервью РБК рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это прежде всего объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта".

В то же время он отметил, что оружие, которое использует Россия, в частности "Кинжалы", являются очень неточными и своих целей оккупанты не достигают. Однако, к сожалению, от российских ракет страдает в основном гражданское население.

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Скибицкий подчеркнул: то, что оккупанты не наносят удары по энергетическим объектам, не означает, что РФ не следит за состоянием нашей энергетики.

"Военная разведка четко знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется", - подчеркнул представитель ГУР.

Российские удары по Украине

Армия РФ начала новую серию массированных ударов по Украине. С 29 декабря 2023 года каждые несколько дней армия РФ наносит по Украине массированные атаки с воздуха дронами и десятками ракет, нанося разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Авиационный эксперт Валерий Романенко обратил внимание на то, куда пытались попасть российские захватчики во время последних массированных атак по Украине. По его словам, целью врага теперь является не энергетика, а объекты ВПК.

Президент Владимир Зеленский 14 января анонсировал, что дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у Украины будет больше.

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